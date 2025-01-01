Azamgarh News: प्रदेशीय योगासन प्रतियोगिता में दूसरे दिन वाराणसी और आजमगढ़ मंडल का दबदबा

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आर्टिस्टिक एकल बालिका वर्ग में वाराणसी मंडल का दबदबा रहा, जबकि ट्रेडिशनल बालक वर्ग में अलीगढ़ मंडल के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। आजमगढ़ मंडल के खिलाड़ियों ने भी विभिन्न वर्गों में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक घोषित परिणामों के अनुसार, ट्रेडिशनल इवेंट के अंडर-14 बालक वर्ग में अलीगढ़ के आलोक कुमार ने प्रथम, आजमगढ़ के प्रिंस कुमार ने द्वितीय और वाराणसी के आयुष यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंडर-17 बालक वर्ग में अलीगढ़ के उमेश प्रथम, वाराणसी के हार्दिक कुशवाहा द्वितीय और आजमगढ़ के अंकित कुमार तृतीय स्थान पर रहे। अंडर-19 बालक वर्ग में वाराणसी के विशाल प्रजापति ने प्रथम, आजमगढ़ के सौरभ अग्रवाल ने द्वितीय और मुरादाबाद के शिवा ने तृतीय स्थान हासिल किया।आर्टिस्टिक सिंगल बालिका वर्ग के अंडर-14 में वाराणसी की खुशी सेठ प्रथम और आजमगढ़ की जानवी कसेरा द्वितीय स्थान पर रहीं। अंडर-17 वर्ग में मेरठ की मौसम ने प्रथम, वाराणसी की दुर्गेश ने द्वितीय और लखनऊ की सोनाली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।अंडर-19 वर्ग में वाराणसी की गुलदस्ता प्रथम, आजमगढ़ की पूजा द्वितीय और मुरादाबाद की छवि तृतीय स्थान पर रहीं। आर्टिस्टिक सिंगल बालक वर्ग में वाराणसी के सत्यम ने प्रथम, आजमगढ़ के पीयूष ने द्वितीय और लखनऊ के ओजल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।वहीं, ट्रेडिशनल बालिका वर्ग के अंडर-14 में वाराणसी की दृष्टि यादव प्रथम, कानपुर की शैलजा द्वितीय और लखनऊ की वैष्णवी तृतीय स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता को सफल बनाने में कंपटीशन मैनेजर राजन वैदिक, कंपटीशन डायरेक्टर नूपुर, चीफ जज आशीष पांडेय, आशीष शर्मा, लौटू, सचिव अशोक कुमार गुप्ता सहित अर्चना, मंजू, प्रियंका, रितु आदि निर्णायकों ने योगदान दिया। इस अवसर पर भूपेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, रामजन्म, जगदंबा सिंह, अनामिका राय आदि रहे।