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आजमगढ़: मंडूरी एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव पहुंचे, प्रवेश न मिलने पर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता

Fri, 09 Oct 2026 01:26 PM IST
किशन चौबे Azamgarh
Azamgarh Published by: किशन चौबे Updated Fri, 09 Oct 2026 01:26 PM IST
सार

आजमगढ़ के मंडूरी एयरपोर्ट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन के दौरान प्रवेश नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता महिला जिलाध्यक्ष के साथ धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूची में नाम वाले लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली।
 

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Akhilesh Yadav arrived at Manduri Airport in Azamgarh
आजमगढ़ में धरने पर बैठे सपाई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंडूरी एयरपोर्ट पहुंचने पर शुक्रवार को वहां सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता महिला जिलाध्यक्ष के साथ धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए पुलिसकर्मियों को एक सूची दी गई है। इसमें नाम शामिल होने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को गेट पर ही रोक दिया गया है।

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एयरपोर्ट के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहीं। प्रवेश नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। इसी के विरोध में महिला जिलाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए।
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मीडिया कर्मियों को भी प्रवेश नहीं
एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोके जाने वालों में मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है।
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