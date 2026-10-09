आजमगढ़: मंडूरी एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव पहुंचे, प्रवेश न मिलने पर धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मंडूरी एयरपोर्ट पहुंचने पर शुक्रवार को वहां सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता महिला जिलाध्यक्ष के साथ धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए पुलिसकर्मियों को एक सूची दी गई है। इसमें नाम शामिल होने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को गेट पर ही रोक दिया गया है।

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