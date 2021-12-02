Azamgarh News: फरिहा में 75 किलो मांस बरामद, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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मौके से लोहे का चापड़, लकड़ी का ठीहा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और प्लास्टिक की पन्नियां भी मिलीं। पुलिस ने मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।निजामाबाद थाना प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि फरिहा गांव के एक मकान में मांस काटकर बेचा जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। मकान के अंदर मौजूद लोग छत के रास्ते अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।इस दौरान मकान के आंगन और पीछे की ओर से तीन प्लास्टिक की बोरियों में रखा मांस बरामद किया गया। इसका कुल वजन करीब 75 किलोग्राम है। इसके अलावा लोहे का चापड़, लकड़ी का ठीहा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और प्लास्टिक की पन्नियां मिलीं।पुलिस ने मौके से दो वाहनों को भी बरामद कर थाने में खड़ा कराया है। निजामाबाद थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।