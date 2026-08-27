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Azamgarh News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक चालक की मौत

Thu, 27 Aug 2026 12:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:54 AM IST
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Truck driver dies after coming into contact with high-tension wire.
मृतक अंश कुमार यादव की फाइल फोटो। संवाद
जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 21 वर्षीय ट्रक चालक अंश कुमार यादव की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात फरीदगंज बाजार स्थित कमरावां मोड़ पर हुई, जब अंश ट्रक से बालू गिरा रहा था।
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बालू गिराने के दौरान वह ट्रक के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। बिजली का करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तहबरपुर थाना क्षेत्र के लखमनपुर पट्टी लाला राय (एकमा) गांव निवासी रामानंद यादव का पुत्र अंश कुमार यादव मंगलवार रात करीब आठ बजे गब्बू सोनकर के घर बालू लेकर पहुंचा था।
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बालू गिराते समय वह ट्रक की छत पर चढ़ गया। इसी दौरान वह हाईटेंशन तार की जद में आ गया। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
अंश कुमार यादव अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई था। जवान बेटे की इस असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी इस घटना को लेकर शोक का माहौल है।
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गंभीरपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिल गई है, मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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