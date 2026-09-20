Azamgarh News: सड़क हादसे में घायल मजदूर की मौत

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वहां से लौटते समय गांव के समीप बड़का पूर्वा पुलिया के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के बोटे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो वे उमेश को लेकर 100 शैय्या अस्पताल अतरौलिया पहुंचे। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान शनिवार भोर करीब चार बजे उमेश ने दम तोड़ दिया।अतरौलिया थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।