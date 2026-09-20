Azamgarh News: सड़क हादसे में घायल मजदूर की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:41 AM IST
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अतरौलिया थाना क्षेत्र के रतुआपार गांव निवासी मजदूर उमेश निषाद (28) की सड़क हादसे में घायल होने के बाद उपचार के दौरान शनिवार भोर मौत हो गई। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन शाम को वह बाइक से दोस्त के घर खाना खाने गया था।
वहां से लौटते समय गांव के समीप बड़का पूर्वा पुलिया के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के बोटे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो वे उमेश को लेकर 100 शैय्या अस्पताल अतरौलिया पहुंचे। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान शनिवार भोर करीब चार बजे उमेश ने दम तोड़ दिया।
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अतरौलिया थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
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वहां से लौटते समय गांव के समीप बड़का पूर्वा पुलिया के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के बोटे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो वे उमेश को लेकर 100 शैय्या अस्पताल अतरौलिया पहुंचे। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान शनिवार भोर करीब चार बजे उमेश ने दम तोड़ दिया।
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अतरौलिया थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।