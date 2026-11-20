उधर, राजस्व निरीक्षक केके सिंह ने आरोप लगाया कि महिला और उसकी बेटी ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत उपजिलाधिकारी से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने थानाध्यक्ष अतरौलिया को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के निर्देश दिए।



इसके बाद अतरौलिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस उनसे विवाद के कारणों और मौके पर हुए घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ कर रही है।



थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तहसीलदार शिवप्रकाश सरोज ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वह इस संबंध में कुछ बता सकेंगे। समाचार लिखे जाने तक विवाद के वास्तविक कारण और पुलिस की विस्तृत कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो सकी थी।