यूपी: हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर; नाराज परिजनों ने किया सड़क जाम; कार्रवाई के आश्वासन पर माने

आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुजरपार गांव में सड़क हादसे में पति की मौत और पत्नी के गंभीर रूप से घायल होने से नाराज परिजनों ने सोमवार शाम गुजरपार चट्टी पर शव रखकर मुबारकपुर-जीयनपुर मार्ग जाम कर दिया। करीब डेढ़ घंटे तक चले जाम से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद शाम करीब 5.30 बजे जाम समाप्त हुआ। रविवार रात भोजन के बाद टहल रहे दंपती को अज्ञात चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी।

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