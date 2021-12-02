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Azamgarh News: माफिया कुंटू सिंह के सहयोगी की 28.90 लाख की संपत्ति जब्त

Tue, 13 Oct 2026 12:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:05 AM IST
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Assets worth 28.90 lakh belonging to an associate of mafia figure Kuntu Singh confiscated.
प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की जेसीबी और मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को सिधारी थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की। दोनों वाहनों को रौनापार थाना परिसर में खड़ा कराया गया है।
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पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सुनील कुमार सिंह रौनापार थाना क्षेत्र के ताहिरपुर बघावर गांव का निवासी है। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी विवेचना सिधारी थाना प्रभारी कर रहे हैं।
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आरोपी पर अपने गैंग के सदस्यों के साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अवैध रूप से धन अर्जित करने का आरोप है। इसी धन से संपत्तियां खरीदने की बात सामने आई थी। संपत्तियों के अर्जन का वैध स्रोत प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं होने पर जब्ती की कार्रवाई की गई।
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जिलाधिकारी ने तीन अक्तूबर 2026 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में 12 अक्तूबर को सिधारी पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर से जेसीबी और मोटरसाइकिल जब्त की। जेसीबी का बाजार मूल्य 28 लाख रुपये और मोटरसाइकिल का बाजार मूल्य 90 हजार रुपये आंका गया है।

जब्ती की प्रति आरोपी के पुत्र सोनू सिंह को दी गई। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल सात मामले दर्ज हैं। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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