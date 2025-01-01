Azamgarh News: बिना टेंडर कराए ही संचारी रोगों से जंग लड़ रही मुबारकपुर नगरपालिका

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वहीं, नगरपालिका क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अभी तक उनके मुहल्ले में फागिंग तक नहीं कराई गई है। शासन के निर्देश पर जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 12 विभाग मिलकर इस अभियान को संचालित कर रहे हैं।मुबारकपुर नगरपालिका ने अभियान के दौरान फागिंग और केमिकल आदि के छिड़काव के लिए लगभग साढ़े सात लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की। मुबारकपुर की कुल आबादी 50 हजार है और इसमें कुल 25 वार्ड हैं।इस अभियान को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नगरपालिका ने अभी तक इस टेंडर को फाइनल नहीं किया है। इस दौरान वार्डों में जब लोगों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि साफ-सफाई तो की गई, लेकिन दवा का छिड़काव नहीं कराया गया है और न ही फागिंग कराई गई है।वहीं, नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बरसात के बाद मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। अगर इस पर लगाम नहीं लगी, तो मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।000बोले लोगसंचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। कूड़ा तो उठ रहा है, लेकिन केमिकल का छिड़काव होते कभी नहीं दिखा। न ही कभी फागिंग हुई। -तारिक जमाल, नेवादा।फागिंग न होने के कारण मुहल्ले में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इसकी शिकायत सीआरओ से भी की गई, लेकिन अब तक फागिंग नहीं कराई गई। -प्रवीण यादव, सरैया।साफ-सफाई तो ठीक ही नजर आती है, लेकिन कीटनाशक का छिड़काव होता नहीं दिखता। फागिंग कब हुई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। -मोहम्मद सुलेमान रायनी, पुरा खिजिर।संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कस्बे में साफ-सफाई के बाद भी कई जगहों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कीटनाशक दवा का छिड़काव कब हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। -अख्तर रजा, कटरा।000 वर्जनसंचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर साफ-सफाई कराई जा रही है। रही बात टेंडर न खुलने की, तो यह टेंडर केमिकल के लिए निकाला गया है। इसे नियमानुसार ही पूरा किया जाएगा। -विनय मिश्रा, ईओ, मुबारकपुर।