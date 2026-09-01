Azamgarh News: आंधी-बारिश से आठ उपकेंद्रों की मेन लाइन में खराबी से आपूर्ति हुई ठप

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शहर के सिविल लाइन, हरबंशपुर, सिधारी सहित कई फीडरों की बिजली शाम तीन बजे से ही बंद कर दी गई थी। करीब एक घंटे की बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी। हवा के कारण मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया।जगह-जगह जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर क्षेत्र में पुलिस लाइन के सामने नाला ओवरफ्लो होने से सड़क पर पानी बहता रहा। एसपी इंटर कॉलेज और बदरका में पास घुटने तक पानी लगा रहा।इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुरवा हवा के साथ शुरू हुई तेज बारिश के कारण लोगों को दिन में ही लाइट जलाकर गाड़ी चलाने के लिए विवश होना पड़ा। तेज आंधी के कारण कई स्थानों पर बिजली के तारों पर पेड़ गिर गए।बारिश में खुटौली, मदियापार, आजमपुर, सरायमीर, अमुवारी नरायनपुर सहित आठ उपकेंद्रों की मेन सप्लाई ही ब्रेकडाउन हो गई। दो तो कहीं तीन घंटे बाद बिजली बहाल हो सकी। शहर के सिविल लाइन चौराहे के पास 11 केवी लाइन पर पेड़ गिर गया।अमुवारी नरायनपुर उपकेंद्र से निकले 11 केवी फीडर भुवना और ईस्ट के तारों पर पेड़ गिर गया। इसके कारण उन क्षेत्रों की बिजली काट दी गई। अधीक्षण अभियंता गौरव तिवारी ने बताया कि बारिश बंद होने के बाद जहां भी लाइन फाल्ट थी, वहां मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है।बिजली बहाल कराई जा रही है। जिन उपकेंद्रों की मेन सप्लाई बंद है, वहां ट्रांसमिशन से आपूर्ति आने के बाद दी जाएगी। आंधी-पानी से कहीं पोल टूटने की शिकायत अभी नहीं आई है।00बिजली गिरने से गांवों में तीन ट्रांसफॉर्मर जलेबरदह। भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से क्षेत्र के तीन गांवों में तीन ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो गए। इसके कारण करीब 200 घरों की बिजली गुल हो गई। क्षेत्र के अहिरौली गांव में 100 केवीए, कुंभ गांव में 25 केवीए और सिंदुरी गांव में 16 केवीए क्षमता के ट्रांसफॉर्मर बिजली की चपेट में आने से खराब हो गए हैं। छतरपुर में पेड़ गिरने से बिजली प्रभावित हो गई। अवर अभियंता आतीश यादव ने बताया कि बिजली गिरने के कारण तीनों गांवों के ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। नए ट्रांसफॉर्मर के लिए जिले को पीआर भेज दिया गया है। वहां से मिलने के बाद ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाएगा। बरसात में पोल और ट्रांसफॉर्मरों के आसपास न रहें। संवाद00आंधी-पानी से कुछ स्थानों पर तार पर पेड़ गिर गए हैं। उन्हें हटाया जा रहा है, ताकि तारों को सही कराकर बिजली बहाल की जा सके। -गौरव तिवारी, अधीक्षण अभियंता।