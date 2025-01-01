Azamgarh News: वृद्धाश्रम में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

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कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ। इसके बाद वृद्धजनों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से उपलब्ध कराए गए वस्त्र, फल और मिष्ठान सूरज प्रकाश श्रीवास्तव और जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने वितरित किए।उपहार पाकर वृद्धजनों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान वृद्धजनों से उनकी जरूरतों और समस्याओं की जानकारी ली गई। मोहम्मदपुर की चिकित्सीय टीम ने स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक जानकारी ली।कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष लालगंज राज सिंह, वृद्धाश्रम प्रबंधक श्याम पांडेय, सीएमओ कार्यालय के अधिकारी, चिकित्सीय टीम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।