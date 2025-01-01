फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   International Day of Older Persons celebrated at the old age home.

Azamgarh News: वृद्धाश्रम में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

Fri, 02 Oct 2026 01:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
International Day of Older Persons celebrated at the old age home.
अंबरपुर स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों में फल आदि का वितरण करते सूरज प्रकाश श्रीवास्तव। संवाद
अंबरपुर स्थित वृद्धाश्रम में बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष, आजमगढ़, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने वृद्धजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ समय बिताया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ। इसके बाद वृद्धजनों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से उपलब्ध कराए गए वस्त्र, फल और मिष्ठान सूरज प्रकाश श्रीवास्तव और जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने वितरित किए।
विज्ञापन

उपहार पाकर वृद्धजनों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान वृद्धजनों से उनकी जरूरतों और समस्याओं की जानकारी ली गई। मोहम्मदपुर की चिकित्सीय टीम ने स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक जानकारी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष लालगंज राज सिंह, वृद्धाश्रम प्रबंधक श्याम पांडेय, सीएमओ कार्यालय के अधिकारी, चिकित्सीय टीम समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed