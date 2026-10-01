यूपी: टीएसपीसी मुखिया बृजेश गंझू की एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू, गवाहों से साक्ष्य देने की अपील
बृजेश गंझू की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। बृजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। उसका निवास स्थान झारखंड के चतरा जिले में था।
विस्तार
टीएसपीसी के मुखिया बृजेश गंझू की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। यह जांच जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार के निर्देशों के तहत की जा रही है। घटना 20 सितंबर, 2026 को रात्रि में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी।
बृजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। उसका निवास स्थान झारखंड के चतरा जिले में था। यह लवागौंग चतरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह लूट थाना लवांलांग का निवासी था। अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
उन्होंने इस घटना से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से अपील की है। ऐसे व्यक्ति अपने साक्ष्य या दस्तावेज सबूत पेश कर सकते हैं। यह साक्ष्य 24 अक्तूबर, 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
जांच प्रक्रिया और अपील
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) के न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नागरिक लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने सबूत पेश कर सकते हैं। यह जांच घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए की जा रही है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया मामले की गहन समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
बृजेश गंझू की पहचान और घटना
बृजेश गंझू टीएसपीसी संगठन का मुखिया था। वह झारखंड के चतरा जिले का निवासी था। उसका पूरा नाम बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता था। उसकी मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। यह घटना वाराणसी में 20 सितंबर, 2026 को रात्रि में हुई थी।