फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Magisterial inquiry into encounter involving TSPC chief Brijesh Ganjhu begins in Varanasi

यूपी: टीएसपीसी मुखिया बृजेश गंझू की एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू, गवाहों से साक्ष्य देने की अपील

Thu, 01 Oct 2026 05:13 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 01 Oct 2026 05:13 PM IST
सार

बृजेश गंझू की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। बृजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। उसका निवास स्थान झारखंड के चतरा जिले में था।

विज्ञापन
Magisterial inquiry into encounter involving TSPC chief Brijesh Ganjhu begins in Varanasi
टीएसपीसी सुप्रीमो और राज्य के मोस्टवांटेड नक्सली बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

टीएसपीसी के मुखिया बृजेश गंझू की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। यह जांच जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार के निर्देशों के तहत की जा रही है। घटना 20 सितंबर, 2026 को रात्रि में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी।

विज्ञापन


बृजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। उसका निवास स्थान झारखंड के चतरा जिले में था। यह लवागौंग चतरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह लूट थाना लवांलांग का निवासी था। अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 
विज्ञापन


उन्होंने इस घटना से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से अपील की है। ऐसे व्यक्ति अपने साक्ष्य या दस्तावेज सबूत पेश कर सकते हैं। यह साक्ष्य 24 अक्तूबर, 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

जांच प्रक्रिया और अपील
अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) के न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नागरिक लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने सबूत पेश कर सकते हैं। यह जांच घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए की जा रही है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया मामले की गहन समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

बृजेश गंझू की पहचान और घटना
बृजेश गंझू टीएसपीसी संगठन का मुखिया था। वह झारखंड के चतरा जिले का निवासी था। उसका पूरा नाम बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता था। उसकी मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। यह घटना वाराणसी में 20 सितंबर, 2026 को रात्रि में हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed