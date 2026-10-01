यूपी: टीएसपीसी मुखिया बृजेश गंझू की एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू, गवाहों से साक्ष्य देने की अपील

जांच प्रक्रिया और अपील

अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) के न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नागरिक लिखित अथवा मौखिक रूप से अपने सबूत पेश कर सकते हैं। यह जांच घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए की जा रही है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया मामले की गहन समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।



बृजेश गंझू की पहचान और घटना

बृजेश गंझू टीएसपीसी संगठन का मुखिया था। वह झारखंड के चतरा जिले का निवासी था। उसका पूरा नाम बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता था। उसकी मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। यह घटना वाराणसी में 20 सितंबर, 2026 को रात्रि में हुई थी।