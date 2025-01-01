Azamgarh News: सराय रानी को सिटी स्टेशन बनाने की मांग, धरना जारी

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धरने को संबोधित करते हुए अमरजीत यादव ने कहा कि सराय रानी स्टेशन क्षेत्र के हजारों लोगों के आवागमन का प्रमुख केंद्र है। इसके बावजूद स्टेशन पर अपेक्षित यात्री सुविधाएं और ट्रेनों के ठहराव की कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि समिति लंबे समय से रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष मांग उठा रही है, लेकिन अब तक ठोस पहल नहीं हुई।अजय सैनी ने कहा कि मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने में विष्णु देव पटवा, बृज बिहारी वर्मा, महेश वर्मा, रजनीश बरनवाल, अजय तिवारी, दिलीप ठठेरा, राजू गुप्ता और दिलीप जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद