फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   No permission for hoardings, yet hundreds have been put up across the city; this entails a loss of revenue and poses a risk of accidents.

Azamgarh News: होर्डिंग की अनुमति नहीं, फिर भी शहर में लगीं सैकड़ों, राजस्व की क्षति के साथ हादसे का भी खतरा

Thu, 08 Oct 2026 12:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:25 AM IST
विज्ञापन
No permission for hoardings, yet hundreds have been put up across the city; this entails a loss of revenue and poses a risk of accidents.
सिविल लाइन में कोतवाली के सामने लगे प्रचार सामग्री। संवाद
शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों के किनारे लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) से अनुमति लिए बिना ही बड़ी संख्या में होर्डिंग और बैनर लगा दिए गए हैं। इससे प्रमुख मार्ग और चौराहे प्रचार सामग्री से पटे पड़े हैं।
विज्ञापन

बिना एनओसी के लगाई गई भारी-भरकम होर्डिंग से जहां विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं सड़क किनारे लगे ढांचे से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है।
शहर की सड़कों से लेकर प्रमुख चौराहों और तिराहों तक जगह-जगह होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। कहीं लोहे की पाइप तो कहीं बांस-बल्लियों के सहारे सड़क किनारे प्रचार सामग्री खड़ी कर दी गई है।
विज्ञापन

कई स्थानों पर होर्डिंग इतनी बड़ी हैं कि राहगीरों और वाहन चालकों की नजर भी प्रभावित होती है। सिधारी, नरौली, पहलवान तिराहा, कचहरी मोड़, रोडवेज, सिविल लाइंस, कलेक्ट्रेट क्षेत्र, रैदोपुर और बलरामपुर समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़ी-बड़ी होर्डिंग दिखाई दे रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि इनमें से कई के लिए लोक निर्माण विभाग से अनुमति नहीं ली गई और न ही निर्धारित राजस्व जमा कराया गया। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, पिछले एक वर्ष से उनकी तरफ से प्रचार सामग्री लगाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है।
--
कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा अतिक्रमण
सड़कों के किनारे बिना अनुमति लगातार प्रचार सामग्री लगाए जाने से शहर का स्वरूप भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा तेज हवा या बारिश के दौरान कमजोर ढांचे वाली होर्डिंग गिरने से हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि विभाग को अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग चिह्नित कर हटानी चाहिए और बिना अनुमति लगाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

--
पिछले करीब एक वर्ष से मेरे कार्यालय द्वारा प्रचार सामग्री लगाने के लिए न तो किसी ने अनुमति मांगी और न ही अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्र में प्रचार सामग्री आदि हटाने का काम नगरपालिका का है, उन्हें समय-समय पर करना चाहिए। -विशाल पांडेय, अधिशासी अभियंता, लोनिवि प्रांतीय खंड।

सिविल लाइन में कोतवाली के सामने लगे प्रचार सामग्री। संवाद

सिविल लाइन में कोतवाली के सामने लगे प्रचार सामग्री। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed