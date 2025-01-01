Azamgarh News: रंगोली के जरिए महिला सशक्तीकरण का दिया संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:27 AM IST
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सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को रानी की सराय ब्लॉक परिसर में रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक मिशन मैनेजर महिमा भारती के निर्देशन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। महिलाओं ने आकर्षक रंगोलियां बनाकर महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।
कार्यक्रम में समूह सखी सविता चौहान, पुष्पा पांडेय, विनीता, किरण, संध्या और अन्य महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने रंगों के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन जैसे विषयों को उकेरा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की गई।
ब्लॉक मिशन मैनेजर महिमा भारती ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ परिवार और समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने महिलाओं से अभियान के उद्देश्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। संवाद
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कार्यक्रम में समूह सखी सविता चौहान, पुष्पा पांडेय, विनीता, किरण, संध्या और अन्य महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने रंगों के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन जैसे विषयों को उकेरा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की गई।
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ब्लॉक मिशन मैनेजर महिमा भारती ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ परिवार और समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने महिलाओं से अभियान के उद्देश्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। संवाद
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