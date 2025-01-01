Azamgarh News: रंगोली के जरिए महिला सशक्तीकरण का दिया संदेश

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कार्यक्रम में समूह सखी सविता चौहान, पुष्पा पांडेय, विनीता, किरण, संध्या और अन्य महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने रंगों के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन जैसे विषयों को उकेरा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना की गई।ब्लॉक मिशन मैनेजर महिमा भारती ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ परिवार और समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने महिलाओं से अभियान के उद्देश्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। संवाद