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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Man arrested for obtaining passport using forged documents

Azamgarh News: कूटरचित दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने वाला गिरफ्तार

Thu, 08 Oct 2026 12:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:28 AM IST
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Man arrested for obtaining passport using forged documents
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर व्यक्तिगत विवरण में बदलाव कर एक से अधिक पासपोर्ट बनवाने के मामले में जहानागंज पुलिस ने आरोपी सलमान अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मंदे बार्डर के पास से पकड़ा।
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जहानागंज थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि सलेमपुर गांव निवासी सलमान के खिलाफ 27 सितंबर को जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप है कि उसने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन कर एक से अधिक पासपोर्ट बनवाए। मामले में थाना जहानागंज पर पासपोर्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
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विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी में धारा बढ़ोतरी की गई। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर थाना जहानागंज पुलिस ने सलमान को मंदे बार्डर के पास से सुबह करीब 7.45 बजे गिरफ्तार कर लिया।
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