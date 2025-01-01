Azamgarh News: हाल्ट नहीं, अब सिटी स्टेशन चाहिए, भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा पत्र

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अजय सैनी और अमरजीत यादव ने कहा कि ब्रिटिश काल से अस्तित्व में रहे स्टेशन को करीब एक दशक पहले हाल्ट में तब्दील कर दिया गया। इससे क्षेत्र के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि स्टेशन का विकास होने से यात्रियों के साथ ही इन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी।पत्र में आजमगढ़ से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए सराय रानी होकर इंटरसिटी ट्रेन चलाने तथा प्रमुख ट्रेनों का ठहराव कराने की मांग की गई। इस दौरान रजनीश मोदनवाल, महेश वर्मा, विष्णु पटवा, आशिफ, चंदन मोदनवाल, आकाश गौतम, पप्पू जायसवाल, सोनू गुप्ता, संजय गुप्ता, लवकुश गुप्ता, मुन्ना ठठेरा आदि मौजूद रहे।