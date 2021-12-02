Azamgarh News: खो-खो में निजामाबाद का दबदबा, तीनों आयु वर्गों में शानदार प्रदर्शन

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प्रतियोगिता में निजामाबाद के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। 17 और 19 वर्षीय बालक एवं बालिका वर्ग में निजामाबाद की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि लालगंज और सगड़ी की टीमें द्वितीय स्थान पर रहीं।वहीं, 14 वर्षीय बालक एवं बालिका वर्ग में भी निजामाबाद ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि सगड़ी की टीम दूसरे स्थान पर रही। मैचों के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।जीत के लिए खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मैदान में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह नजर आया।प्रतियोगिता का आयोजन खेल शिक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में हुआ। निर्णायक की भूमिका रामसिंह, अरविंद यादव, राष्ट्रीय पहलवान अमरजीत यादव, राम अवध और नितिन ने निभाई। खेल शिक्षक अमित कुमार ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले सभी शिक्षकों, निर्णायकों और प्रतिभागियों का आभार जताया।