यूपी: प्रेमिका को इंप्रेस करने के लिए खुद को मारी गोली, पुलिस को बताई फायरिंग की झूठी कहानी; ऐसे खुला सच

जांच के दौरान पुलिस को युवक के बयान और घटनास्थल की परिस्थितियों में अंतर नजर आया। पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो पूरी घटना की परतें खुल गईं। जांच में सामने आया कि आर्यन यादव किसी लड़की से प्रेम करता है। वह लड़की पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था और उसे डराने के उद्देश्य से उसने खुद को गोली मार ली।



गोली लगने के बाद उसने घटना को दूसरा रूप देने की योजना बनाई। पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसने अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग किए जाने की कहानी तैयार की और इसी झूठी सूचना के साथ थाने पहुंच गया। शुरुआत में युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन घटनास्थल के साक्ष्यों और पूछताछ में उसकी कहानी टिक नहीं सकी।



एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह के अनुसार पुलिस की जांच में घटना की वास्तविकता सामने आ गई है। युवक द्वारा खुद को गोली मारकर बाद में पुलिस को गुमराह करने की बात सामने आई है। अहरौला थाना पुलिस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।