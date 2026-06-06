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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Juloos-e-Mohammadi taken out with a message of peace, harmony, and brotherhood.

Azamgarh News: अमन-शांति और भाईचारे के संदेश के साथ निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

Fri, 28 Aug 2026 12:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:18 AM IST
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Juloos-e-Mohammadi taken out with a message of peace, harmony, and brotherhood.
अतरौलिया में निकाले गए जुलूस-ए-मोहम्मदी में शामिल लोग। संवाद
अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया में जुलूस-ए-मोहम्मदी हर्षोल्लास और अकीदत के साथ निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जुलूस की अध्यक्षता जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी आजमी ने की।
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उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद पूरी इंसानियत के लिए आदर्श और रहनुमा हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते हुए लोगों को सही राह पर चलने और इंसानियत की भलाई का संदेश दिया।
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जुलूस का उद्देश्य अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम जन-जन तक पहुंचाना है। जुलूस नगर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा। इस दौरान दुर्गा मंदिर, सब्जी मंडी, बब्बर चौक, सदर बाजार, बुधनिया, गोला बाजार, बरनवाल चौक और पूरब पोखरा होते हुए जुलूस का समापन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा।
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