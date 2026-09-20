Azamgarh News: गणपति की विदाई में झूमा नगर, राधा-कृष्ण नाचे, शिव ने किया तांडव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:16 AM IST
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‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयघोष से शनिवार को शहर गूंज उठा। दामोदर कटरा में आयोजित छह दिवसीय गणेशोत्सव का समापन प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा के साथ हुआ।
शोभायात्रा में सुल्तानपुर से आए कलाकारों का राधा-कृष्ण नृत्य और शिव तांडव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत डांडिया ने भी खूब तालियां बटोरीं।
मराठा समाज की ओर से दामोदर कटरा समेत घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए अठवरिया मैदान में एकत्र किया गया। यहां विसर्जन आरती और प्रसाद वितरण के बाद शोभायात्रा निकाली गई।
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इस बार महाराष्ट्र की जगह शहर की ही बैंड पार्टी को आमंत्रित किया गया था। एक वाहन पर मुख्य प्रतिमा और उसके आगे अन्य प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शोभायात्रा पुरानी सब्जी मंडी, मातबरगंज, चौक, पुरानी कोतवाली और दलालघाट होते हुए गौरीशंकर घाट पहुंची।
रास्ते भर श्रद्धालु अबीर-गुलाल उड़ाते हुए झूमते रहे। घरों और दुकानों से लोगों ने बाहर निकलकर गणेशजी का दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
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शोभायात्रा में सुल्तानपुर से आए कलाकारों का राधा-कृष्ण नृत्य और शिव तांडव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत डांडिया ने भी खूब तालियां बटोरीं।
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मराठा समाज की ओर से दामोदर कटरा समेत घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए अठवरिया मैदान में एकत्र किया गया। यहां विसर्जन आरती और प्रसाद वितरण के बाद शोभायात्रा निकाली गई।
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इस बार महाराष्ट्र की जगह शहर की ही बैंड पार्टी को आमंत्रित किया गया था। एक वाहन पर मुख्य प्रतिमा और उसके आगे अन्य प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शोभायात्रा पुरानी सब्जी मंडी, मातबरगंज, चौक, पुरानी कोतवाली और दलालघाट होते हुए गौरीशंकर घाट पहुंची।
रास्ते भर श्रद्धालु अबीर-गुलाल उड़ाते हुए झूमते रहे। घरों और दुकानों से लोगों ने बाहर निकलकर गणेशजी का दर्शन किया और प्रसाद ग्रहण किया। घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।