Azamgarh News: योगासन के ट्रेडिशनल इवेंट में अर्पिता व विवेक ने पाया पहला स्थान

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प्रतियोगिता के ट्रेडिशनल इवेंट बालिका अंडर-14 में इंटरनेशनल स्कूल की अर्पिता प्रजापति ने पहला, पहल मद्धेशिया ने दूसरा और शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज की अंजलि सोनकर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-17 में निश्वा इंटर कॉलेज की अनामिका गुप्ता प्रथम, अग्रसेन इंटर कॉलेज की शिवानी सोनकर द्वितीय और प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज की आकांक्षा प्रजापति तृतीय रहीं। अंडर-19 में विश्वा इंटर कॉलेज की ऋषिका प्रथम और शिब्ली इंटर कॉलेज की श्वेता सोनकर द्वितीय रहीं।ट्रेडिशनल इवेंट बालक अंडर-17 में डीएवी इंटर कॉलेज के विवेक ने पहला, अंकित ने दूसरा और प्रियांशु ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-19 में प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के शौर्य प्रथम और डीएवी इंटर कॉलेज के शिवानंद द्वितीय रहे।मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित विजेता खिलाड़ी 29 सितंबर को होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में आजमगढ़ जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे।प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा और जनपदीय खेल प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में योगासन संघ अध्यक्ष लौटूराम, सचिव अशोक कुमार गुप्ता, अनंत दुबे, डॉ. नितिन, पूजा, रितु और अर्चना शर्मा आदि उपस्थित रहे।