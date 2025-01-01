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Azamgarh News: 146 किमी सड़कों की सूरत सुधारेगा जल निगम

Fri, 09 Oct 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:21 AM IST
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Jal Nigam to improve the condition of 146 km of roads.
ठेकमा ब्लॉक की बिजौली ग्रामसभा में पंचायत भवन के सामने जर्जर सड़क। स्रोत-ग्रामीण - फोटो : सांकेतिक
जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बिछाई गई पाइप लाइन से उखड़ीं सड़कें व बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को अब जल निगम सुधारेगा। इसके लिए 10 नवंबर तक सड़क पुनर्स्थापना विशेष अभियान चलाया जाएगा। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 120 टीमों का गठन किया गया है।
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जिले के ग्रामीण इलाकों में हर घर को नल से जल पहुंचाने के लिए जिले में सात कार्यदायी संस्थाएं योजना का काम कर रही हैं। कुल 19 हजार किमी पाइप लाइन डाली गई है। इसमें सठियांव, अतरौलिया, ठेकमा, मेंहनगर, लालगंज, अहरौला आदि ब्लॉकों के गांवों में कई स्थानों पर पाइप डालने के लिए सड़क और सीसी रोड को खोदना पड़ा है।
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इससे कई गांवों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसको लेकर जल निगम को आए दिन शिकायतें आ रही थीं। जल निगम के सहायक अभियंता सत्येंद्र कुमार ने बताया कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगम ने सर्वे कराया तो विभिन्न गांवों में 146.31 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त मिलीं।
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इसे बनाने के लिए सड़क पुनर्स्थापना विशेष अभियान शुरू किया। यह अभियान 10 नवंबर तक चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए 120 टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम में चार श्रमिकों को रखा गया है। ये टीमें चिह्नित स्थानों पर टूटी सड़कों को दुरुस्त करेंगी। कार्य की गुणवत्ता को परखने के लिए अधिकारी कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे।

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सड़क पुनर्स्थापना विशेष अभियान के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों को बनाने का काम शुरू करा दिया गया है। 10 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करा लिए जाएंगे। कराए गए कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। -राजेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण।
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