Azamgarh News: ग्रामीण डाक सेवकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

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ग्रामीण डाक सेवकों ने बताया कि विरोध 11 तक चलेगा। 12 को जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर परिसर में प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।प्रमुख मांगों में ग्रामीण डाक सेवकों को आठवें वेतन आयोग में शामिल करना और लक्ष्य के नाम पर हो रहे शोषण को बंद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि विभागीय लक्ष्य लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक सेवकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर प्रेमशंकर यादव, जयप्रकाश, रिचा राय, प्रवीण मौर्य, राजीव विश्वकर्मा, दिव्यांशु, हरिश्चंद, सौरभ, आदित्य, कुलदीप, शनि और आनंद आदि मौजूद रहे।