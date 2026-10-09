वीबीजी-रामजी योजना में फर्जीवाड़ा: जॉब कार्ड में नाम किसी का तो फोटो किसी और की, खातों में हो रहा भुगतान

बिना काम भुगतान के आरोपों के बीच वीबीजी-रामजी योजना में अब जॉब कार्डों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक फोटो पर चार-चार जॉब कार्ड बनाए गए हैं। किसी युवा के कार्ड पर बुजुर्ग की और बुजुर्ग के कार्ड पर युवा की फोटो चस्पा की गई है। अनियमितता के बीच ऐसे जॉब कार्डधारकों के खातों में कुछ ही दिनों के भीतर 14 से 15 हजार रुपये तक का भुगतान कर दिया गया। मामला उजागर होने पर कार्डों की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं

विज्ञापन