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वीबीजी-रामजी योजना में फर्जीवाड़ा: जॉब कार्ड में नाम किसी का तो फोटो किसी और की, खातों में हो रहा भुगतान

Fri, 09 Oct 2026 10:08 AM IST
Pragati Chand शैलेश सिंह ‘विपुल’, संवाद न्यूज एजेंसी, आजमगढ़।
शैलेश सिंह ‘विपुल’, संवाद न्यूज एजेंसी, आजमगढ़। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 09 Oct 2026 10:08 AM IST
सार

आजमगढ़ जिले में वीबीजी-रामजी योजना में बड़ा खेल सामने आया है। यहां एक ही फोटो पर पांच जॉब कार्ड जारी कर दिए। अब गड़बड़ी उजागर होने पर जांच के आदेश दिए गए। 

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Fraud in VBG-Ramji scheme Job cards show one person name but another photograph payment to account in azamgarh
बीवीजी रामजी योजना में गड़बड़ी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिना काम भुगतान के आरोपों के बीच वीबीजी-रामजी योजना में अब जॉब कार्डों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक फोटो पर चार-चार जॉब कार्ड बनाए गए हैं। किसी युवा के कार्ड पर बुजुर्ग की और बुजुर्ग के कार्ड पर युवा की फोटो चस्पा की गई है। अनियमितता के बीच ऐसे जॉब कार्डधारकों के खातों में कुछ ही दिनों के भीतर 14 से 15 हजार रुपये तक का भुगतान कर दिया गया। मामला उजागर होने पर कार्डों की जांच कराने के आदेश दिए गए हैं

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वीबीजी-रामजी के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके लिए श्रमिक का विवरण, फोटो और बैंक खाते की जानकारी दर्ज की जाती है लेकिन जिले में सामने आए मामलों में एक ही फोटो का कई जॉब कार्डों पर इस्तेमाल किए जाने से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ पंचायतों में ऐसे जॉब कार्ड भी सामने आए हैं, जिनमें दर्ज नाम युवाओं के हैं, जबकि कार्ड पर लगी तस्वीर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की है।  
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केस एक: अतरकच्छा में एक फोटो पर पांच जॉब कार्ड बने
विकास खंड अजमतगढ़ में बिना काम भुगतान कराने के बाद फर्जी जॉब कार्ड भी मिले हैं। अतरकच्छा ग्राम पंचायत में रितेश चौहान, हाफिज सउद, मिथिलेश, रामकवल, विवेक चौहान के जॉब कार्ड पर एक ही फोटो लगी है, जबकि सभी की उम्र में काफी अंतर दिखाया गया है। सभी के बैंक खाते में 13800-13800 रुपये का भुगतान किया गया है। कुमारी रंजू चौहान के नाम से बने जॉब कार्ड पर विवाहित महिला की फोटो चस्पा है।

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केस दो: फोटो में अंतर फिर भी कर दिया 10150 रुपये का भुगतान
विकास खंड हरैया की ग्राम पंचायतों में भी जॉब कार्ड बनाने में खेल उजागर हुआ है। ग्राम पंचायत देवारा खास राजा में महेंद्र के नाम से जॉब कार्ड बना है। इसमें महेंद्र की उम्र 30 वर्ष दर्शाई गई है। इसमें एक वृद्ध की फोटो लगी है। ग्राम पंचायत की तरफ से इस जॉब कार्ड के खाते में 10150 रुपये का भुगतान भी किया गया है। शकुंतला की उम्र 35 वर्ष, फूलमती की 40 वर्ष दर्शाई गई है, लेकिन कार्ड में वृद्ध महिलाओं की फोटो लगी है।

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केस तीन: जहानागंज के कुंजी में बिना फोटो लगाए ही जारी हो गए जॉबकार्ड
विकास खंड जहानागंज की ग्राम पंचायत कुंजी में बिना फोटो के जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। किसी गिरधारी के नाम से जॉब कार्ड जारी किया गया है। इस जॉब कार्ड के बैंक खाते में 15900 रुपये का भुगतान किया गया है। राजकुमार नाम से जारी जॉब कार्ड में उम्र 45 वर्ष दर्शाई गई है, पर फोटो वृद्ध की लगी है।

केस चार: फोटो गलत होने के साथ उम्र में भी काफी अंतर
विकास खंड सठियांव की ग्राम पंचायत गजहड़ा में संजय यादव के नाम से जॉब कार्ड जारी किया गया है। जॉब कार्ड में उम्र 31 वर्ष दिखाई गई है, जबकि फोटो किसी और व्यक्ति की है। फोटो गलत होने के साथ उम्र में भी काफी अंतर है।

वीबीजी-रामजी को लेकर मंडल के तीनों जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक-एक मामले की जांच कर रिपोर्ट दें। जॉब कार्ड जारी करने में अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। -रामबाबू त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त विकास 

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