Azamgarh News: आठ बसों का चालान, तीन परमिट विहीन बसें सीज

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एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने बताया कि टीम ने भंवरनाथ, सेहदा और बलरामपुर क्षेत्र में बसों की जांच की। जांच के दौरान आठ बसों में निर्धारित व्यवस्था के विपरीत फुटकर सवारियां बैठी मिलीं। इस पर संबंधित बसों का चालान किया गया। इसके अलावा तीन बसों के दस्तावेजों की जांच में परमिट नहीं मिला। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तीनों बसों को सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान बस संचालकों पर कुल 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एआरटीओ ने बताया कि यातायात नियमों और परिवहन विभाग के मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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आजमगढ़। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही बसों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान आठ बसों में फुटकर सवारियां बैठी मिलने पर उनका चालान किया गया। वहीं, तीन बसों के पास परमिट नहीं मिलने पर उन्हें सीज कर दिया गया। सभी बसें आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थीं।