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Azamgarh News: हर घर तक पहुंचेगा पेयजल, 8.87 करोड़ की डीपीआर तैयार

Mon, 12 Oct 2026 11:50 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:50 PM IST
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Drinking water to reach every household; DPR worth 8.87 crore prepared.
नगर पंचायत अतरौलिया के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए जल निगम नगरीय की ओर से अमृत-2 योजना के तहत 8.87 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है।
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नगर पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, नगर पंचायत की आबादी करीब 10 हजार थी। समय के साथ कस्बे का विस्तार हुआ है। नए मकान और दुकानें बनने के साथ आबादी और पेयजल की मांग भी बढ़ी है।
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हालांकि, पेयजल आपूर्ति के लिए पुरानी व्यवस्था पर ही निर्भरता बनी हुई है। इसे देखते हुए जल निगम नगरीय ने अमृत-2 योजना के तहत कस्बे का सर्वे कराया। अधिशासी अभियंता जियाउल हक ने बताया कि सर्वे के आधार पर पेयजल व्यवस्था के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की गई है।
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इसके तहत पूरे नगर क्षेत्र को दो जोन में बांटकर काम कराने की कार्ययोजना तैयार की गई है। पहले जोन में पुरानी पानी की टंकी से संबंधित कार्य प्रस्तावित हैं। इसके बाद दूसरे जोन में एक नई पानी की टंकी बनाई जाएगी।
तीन नए ट्यूबवेलों की स्थापना होगी। कस्बे में 10 किमी पाइप लाइन बिछाकर 2127 नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे पेयजल आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था से वंचित परिवारों को भी नल से जल की सुविधा मिल सकेगी।

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8.87 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की गई है। कस्बे में 10 किमी पाइप लाइन बिछाकर 2127 नए नल कनेक्शन दिए जाने की कार्ययोजना बनाई गई है। -जियाउल हक, एक्सईएन, जल निगम।
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