Azamgarh News: मुबारकपुर में 4.73 करोड़ के विकास कार्य अधूरे, दोबारा आमंत्रित की गईं निविदाएं भी लंबित

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इन्हें 24 जून को खोला जाना निर्धारित था, लेकिन कई महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाएं अब तक पूरी तरह नहीं खोली गई हैं। कुल पांच कार्यों की तकनीकी निविदा 4 जुलाई को खोली गई थी। इन निविदाओं को न तो पूरा किया गया और न ही निरस्त किया गया।पोर्टल पर भी कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। इन लंबित निविदाओं में वार्ड 12, मुहल्ला अमिलो स्थित जूनियर हाईस्कूल में डिजिटल स्टडी सेंटर का निर्माण शामिल है। वार्ड 14, मुहल्ला पुराखिजिर में नगर पालिका कार्यालय भवन का निर्माण भी लंबित है।इसी वार्ड में मुहल्ला पुराखिजर स्थित मुबारकपुर मैरेज हॉल के पास मनोरंजन पार्क का निर्माण व सुंदरीकरण भी अटका है। वार्ड 4, सरैया में दो अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी भराई, आरसीसी पटिया और सीसी रोड निर्माण के कार्य भी अधूरे हैं।00लंबित निविदाओं का वित्तीय विवरणडिजिटल स्टडी सेंटर के निर्माण पर 1 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च होने थे। नगर पालिका कार्यालय भवन के लिए 1 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत तय थी। मनोरंजन पार्क के निर्माण व सुंदरीकरण पर 1 करोड़ 49 लाख रुपये का बजट था। सरैया में पहले सीसी रोड निर्माण के लिए 36 लाख 273 रुपये की निविदा थी। दूसरे सीसी रोड निर्माण के लिए 11 लाख 33 हजार 767 रुपये की निविदा थी। बिना पहली निविदाओं को निरस्त या पूरा किए, 9 सितंबर को तीन कार्यों की पुनः निविदा निकाली गई। इनमें डिजिटल स्टडी सेंटर और सरैया वार्ड के दोनों सीसी रोड निर्माण कार्य शामिल थे। इन निविदाओं को 1 अक्तूबर को खोला गया था। हालांकि, इन पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।00टेंडर हो गया है, अभी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी कर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्वीकृत कामों को शुरू करा दिया जाएगा। -विनय कुमार मिश्रा, ईओ मुबारकपुर।