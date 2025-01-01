Azamgarh News: सुबह पड़ रहा घना कोहरा, दिन में हवा ने बढ़ाई सिहरन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:54 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:54 AM IST
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बीते दिनों हुई बारिश के बाद शुक्रवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली। सुबह शहर समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा और ओस गिरने से ठंड महसूस हुई। सुबह वाहनों को लाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ा।
दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से मौसम खुल गया। दोपहर में हल्की धूप निकली, जबकि दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय धान की कटाई-मड़ाई का दौर शुरू हो चुका है, वहीं रबी की फसलों की बुआई की तैयारी भी चल रही है। लगातार नमी रहने से धान सुखाने और खेत तैयार करने में परेशानी हो सकती है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल तैयार होने के कारण किसान तेजी से कटाई में जुटे हैं। सुबह कोहरा और ओस पड़ने से खेतों में काम शुरू करने में देरी हो रही है। वहीं, कटी हुई फसल को सुखाने के लिए पर्याप्त धूप नहीं मिलने से उसके खराब होने की आशंका भी बढ़ सकती है।
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पिछले पांच दिनों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान
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05 - 33.0 - 25.0
06 - 30.2 - 21.2
07 - 30.6 - 22.0
08 - 29.7 - 19.6
09 - 31.0 - 22.0
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एक सप्ताह तक पूर्वांचल में किसी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। एक-दो दिन में मौसम एकदम साफ हो जाएगा। दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, रात के तापमान में विशेष अंतर नहीं आएगा।
अतुल कुमार सिंह, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग, लखनऊ।
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दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से मौसम खुल गया। दोपहर में हल्की धूप निकली, जबकि दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया।
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मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय धान की कटाई-मड़ाई का दौर शुरू हो चुका है, वहीं रबी की फसलों की बुआई की तैयारी भी चल रही है। लगातार नमी रहने से धान सुखाने और खेत तैयार करने में परेशानी हो सकती है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल तैयार होने के कारण किसान तेजी से कटाई में जुटे हैं। सुबह कोहरा और ओस पड़ने से खेतों में काम शुरू करने में देरी हो रही है। वहीं, कटी हुई फसल को सुखाने के लिए पर्याप्त धूप नहीं मिलने से उसके खराब होने की आशंका भी बढ़ सकती है।
पिछले पांच दिनों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान
05 - 33.0 - 25.0
06 - 30.2 - 21.2
07 - 30.6 - 22.0
08 - 29.7 - 19.6
09 - 31.0 - 22.0
एक सप्ताह तक पूर्वांचल में किसी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। एक-दो दिन में मौसम एकदम साफ हो जाएगा। दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, रात के तापमान में विशेष अंतर नहीं आएगा।
अतुल कुमार सिंह, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग, लखनऊ।