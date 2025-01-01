Azamgarh News: सुबह पड़ रहा घना कोहरा, दिन में हवा ने बढ़ाई सिहरन

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दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से मौसम खुल गया। दोपहर में हल्की धूप निकली, जबकि दिनभर ठंडी हवाएं चलती रहीं। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शनिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया।मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय धान की कटाई-मड़ाई का दौर शुरू हो चुका है, वहीं रबी की फसलों की बुआई की तैयारी भी चल रही है। लगातार नमी रहने से धान सुखाने और खेत तैयार करने में परेशानी हो सकती है।ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल तैयार होने के कारण किसान तेजी से कटाई में जुटे हैं। सुबह कोहरा और ओस पड़ने से खेतों में काम शुरू करने में देरी हो रही है। वहीं, कटी हुई फसल को सुखाने के लिए पर्याप्त धूप नहीं मिलने से उसके खराब होने की आशंका भी बढ़ सकती है।पिछले पांच दिनों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान05 - 33.0 - 25.006 - 30.2 - 21.207 - 30.6 - 22.008 - 29.7 - 19.609 - 31.0 - 22.0एक सप्ताह तक पूर्वांचल में किसी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। एक-दो दिन में मौसम एकदम साफ हो जाएगा। दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, रात के तापमान में विशेष अंतर नहीं आएगा।अतुल कुमार सिंह, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विभाग, लखनऊ।