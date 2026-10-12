Azamgarh News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर हुआ डांडिया महोत्सव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:44 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:44 PM IST
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महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में रविवार की देर शाम एक समारोह आयोजित किया गया। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अग्रवाल युवा समाज एवं अग्रसेन महिला मंडल ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम किया। इसमें महिला, युवा और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद डांडिया महोत्सव में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में डांडिया और गरबा खेला। देर रात तक चले इस उत्सव में परिसर में संगीत और उल्लास का माहौल रहा।
इसी के साथ अग्रवाल युवा समाज के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डांडिया संयोजक मीरा अग्रवाल और बिंदु अग्रवाल का विशेष योगदान रहा।
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कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू, निखिल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, अभिलाष अग्रवाल और आशुतोष अग्रवाल भी शामिल रहे। मंच संचालन सुनील अग्रवाल और प्रिया अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद डांडिया महोत्सव शुरू हुआ। इसमें सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में जमकर डांडिया और गरबा किया। देर रात तक चले इस आयोजन में सभी ने खूब आनंद लिया। परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा।
नए सत्र के लिए आयुष अग्रवाल अध्यक्ष, हर्षित अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक अग्रवाल व शशांक अग्रवाल उपाध्यक्ष चुने गए। अम्बर अग्रवाल महामंत्री, नमन अग्रवाल सहमंत्री, आदर्श अग्रवाल कोषाध्यक्ष और अक्षत अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई।
आयुष अग्रवाल मीडिया प्रभारी तथा निखिल अग्रवाल मुख्य संरक्षक, सर्वोत्तम गोयल व संदीप अग्रवाल संरक्षक के रूप में पदभार संभालने वालों में शामिल रहे। अंश गोयल, अमन अग्रवाल, प्रफुल्ल अग्रवाल, कुशाग्र अग्रवाल और अनमोल अग्रवाल ने युवा समाज की सदस्यता ग्रहण की। अंत में अर्पित अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त किया।
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कार्यक्रम की शुरुआत भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद डांडिया महोत्सव में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में डांडिया और गरबा खेला। देर रात तक चले इस उत्सव में परिसर में संगीत और उल्लास का माहौल रहा।
विज्ञापन
इसी के साथ अग्रवाल युवा समाज के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डांडिया संयोजक मीरा अग्रवाल और बिंदु अग्रवाल का विशेष योगदान रहा।
विज्ञापन
कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश अग्रवाल लड्डू, निखिल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, अभिलाष अग्रवाल और आशुतोष अग्रवाल भी शामिल रहे। मंच संचालन सुनील अग्रवाल और प्रिया अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद डांडिया महोत्सव शुरू हुआ। इसमें सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में जमकर डांडिया और गरबा किया। देर रात तक चले इस आयोजन में सभी ने खूब आनंद लिया। परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा।
नए सत्र के लिए आयुष अग्रवाल अध्यक्ष, हर्षित अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक अग्रवाल व शशांक अग्रवाल उपाध्यक्ष चुने गए। अम्बर अग्रवाल महामंत्री, नमन अग्रवाल सहमंत्री, आदर्श अग्रवाल कोषाध्यक्ष और अक्षत अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई।
आयुष अग्रवाल मीडिया प्रभारी तथा निखिल अग्रवाल मुख्य संरक्षक, सर्वोत्तम गोयल व संदीप अग्रवाल संरक्षक के रूप में पदभार संभालने वालों में शामिल रहे। अंश गोयल, अमन अग्रवाल, प्रफुल्ल अग्रवाल, कुशाग्र अग्रवाल और अनमोल अग्रवाल ने युवा समाज की सदस्यता ग्रहण की। अंत में अर्पित अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त किया।