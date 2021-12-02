Azamgarh News: परिषदीय विद्यालयों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:34 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:34 AM IST
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक के निर्देशानुसार, जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
यह आदेश विशेष रूप से उन यू-ट्यूबरों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों पर लागू होता है, जो बिना अनुमति के विद्यालयों में प्रवेश कर फोटो या वीडियो बनाते हैं और उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर साझा करते हैं।
बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि इस प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों से न केवल विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित होता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग या मीडिया को लक्षित करना नहीं है, बल्कि विद्यालयों में एक सुरक्षित और व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करना है।
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इस कदम का मकसद स्कूलों की कमियों को छिपाना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और अनुशासित शैक्षिक माहौल बनाए रखना है। विद्यालयों में पठन-पाठन और अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार हुआ है, और यह आदेश इसी प्रगति को बनाए रखने के लिए है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और शिक्षाप्रद हो। -राजीव पाठक, बीएसए।
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यह आदेश विशेष रूप से उन यू-ट्यूबरों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों पर लागू होता है, जो बिना अनुमति के विद्यालयों में प्रवेश कर फोटो या वीडियो बनाते हैं और उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर साझा करते हैं।
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बीएसए राजीव पाठक ने बताया कि इस प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों से न केवल विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित होता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग या मीडिया को लक्षित करना नहीं है, बल्कि विद्यालयों में एक सुरक्षित और व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करना है।
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इस कदम का मकसद स्कूलों की कमियों को छिपाना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और अनुशासित शैक्षिक माहौल बनाए रखना है। विद्यालयों में पठन-पाठन और अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार हुआ है, और यह आदेश इसी प्रगति को बनाए रखने के लिए है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित और शिक्षाप्रद हो। -राजीव पाठक, बीएसए।