Auraiya News: एटीएम में लोहे की पत्ती फंसाते युवक का वीडियो वायरल

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सोमवार शाम एक युवक ने एटीएम से पहले 500 रुपये निकाले। इसके बाद उसने जेब से एक पत्ती निकालकर कैश निकलने वाले स्थान पर लगा दी। उसकी मंशा थी कि अगले ग्राहक द्वारा निकाली गई रकम मशीन में फंस जाए और बाद में वह रकम निकालकर ले जाए।जानकारी होने पर एटीएम फ्रेंचाइजर सिराजुद्दीन ने तत्काल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पुलिस युवक द्वारा लगाई गई पत्ती और सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई। फुटेज में युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है।पुलिस फुटेज के आधार पर उसकी पहचान और तलाश में जुटी है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। (संवाद)