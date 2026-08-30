Auraiya News: रक्षाबंधन के बाद लोगों की वापसी से ट्रेनों में उमड़ी भीड़

विज्ञापन

--

--

--

रक्षाबंधन पर दूर-दराज से बहनें भाइयों के यहां राखियां बांधने पहुंचीं थीं। इस दौरान राखी बंधवाने के लिए तमाम भाई भी नौकरी से अवकाश लेकर घर पहुंचे थे। शनिवार को त्योहार मनाने के बाद लोगों की वापसी शुरू हुई। इससे सुबह से ही फफूंद स्टेशन पर भीड़ उमड़ने लगी। सबसे अधिक भीड़ लोकल ट्रेनों में रही। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर दिन भर जीआरपी एवं आरपीएफ सुरक्षा बल यात्रियों को समझते नजर आए।(संवाद)30 मिनट से सवा घंटे तक देरी पहुंची चार ट्रेनेंशनिवार को फफूंद स्टेशन पर इटावा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अपने निर्धारित समय से एक घंटा सात मिनट लेट पहुंची। वहीं, कानपुर जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस एक घंटा, पैसेंजर आधा घंटा व महानंदा एक्सप्रेस एक घंटा 10 मिनट की देरी से स्टेशन पर आईं। इससे यात्री इंतजार करते परेशान हुए।(संवाद)