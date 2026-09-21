Auraiya News: इटावा तक सीसीटीवी में दिखे टप्पेबाज, नहीं लगा सुराग

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गांव कुदरकोट निवासी व्यापारी समीर की गांव स्थित मुख्य बाजार में सराफा की दुकान टप्पेबाजों ने सोने की अंगूठियां पार कर दी थीं। घटना के खुलासे के लिए लगाई गई तीन टीमों की अभी तक की जांच में बदमाशों के इटावा की तरफ जाने की बात सामने आई है। पुलिस दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे से लेकर इटावा, फिरोजाबाद तक फुटेज खंगाले हैं।पुलिस टीम को अभी तक दोनों बाइक सवारों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस को एक फुटेज ऐसा मिला है, जिसमें जेवर पार करने वाले बदमाश का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। इस फुटेज को आसपास जिले की पुलिस को पहचान के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है, जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।