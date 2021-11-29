Auraiya News: लोडर की बैटरी में हुई स्पार्किंग
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:19 AM IST
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अजीतमल। कोतवाली क्षेत्र के सिकरोड़ी रोड पर शुक्रवार को सवारी भरकर जा रहे लोडर की बैटरी में अचानक स्पार्किंग होने से चिंगारी उठने लगी। इससे चालक व सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
लोडर इस्लाम नगर से इटावा की ओर जा रहा था। बाबरपुर कस्बे के सिकरोड़ी रोड के पास उसकी बैटरी में अचानक स्पार्किंग होने से चिंगारी उठने लगीं। वाहन में सवार लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। इसी दौरान त्योहार के मद्देनजर बाबरपुर चौराहे पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना मिली। दमकल वाहन तत्काल मौके पर पहुंचा और कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए चिंगारी को नियंत्रित कर लिया।(संवाद)
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लोडर इस्लाम नगर से इटावा की ओर जा रहा था। बाबरपुर कस्बे के सिकरोड़ी रोड के पास उसकी बैटरी में अचानक स्पार्किंग होने से चिंगारी उठने लगीं। वाहन में सवार लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। इसी दौरान त्योहार के मद्देनजर बाबरपुर चौराहे पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना मिली। दमकल वाहन तत्काल मौके पर पहुंचा और कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए चिंगारी को नियंत्रित कर लिया।(संवाद)
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