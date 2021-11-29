Auraiya News: सिटी में आज

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पंचमुखी मंदिर सराय बाजार अछल्दा कस्बा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सुबह 11 बजे से।

तहसील दिवस: बिधूना तहसील में डीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस सुबह 10 बजे से।

पौधरोपण : शहर में खानपुर रोड पर एक विचित्र पहल का पौधरोपण सुबह 10 बजे से।

टीकाकरण: दिबियापुर सीएचसी में बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

प्रदर्शनी: वनखंडेश्वर मंदिर बेला रोड बिधूना में पंडित श्री अटल बिहारी बाजपेयी प्रदर्शनी एवं मेला दोपहर दो बजे से।

मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्म-कर्म