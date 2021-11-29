फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Allegation of using substandard bricks in road construction.

Auraiya News: सड़क निर्माण में घटिया ईंट के इस्तेमाल करने का आरोप

Sat, 05 Sep 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Allegation of using substandard bricks in road construction.
दिबियापुर। ग्राम पंचायत उमरी में सड़क निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। सड़क निर्माण में पीली ईंट लगाई जा रही है और सड़क की चौड़ाई भी कम कर दी गई है।
विज्ञापन


ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़क पहले से ही टूटी-फूटी है और हल्की बारिश में ही जलभराव हो जाता है। इससे लोगों का निकलना दूभर हो गया है। स्कूली बच्चों, किसानों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को अपना दल (एस) के प्रदेश सचिव हरिओम बाजपेयी, रवि पाल, जिलाध्यक्ष दीपक राठौर व दौलती देवी ने प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है।
विज्ञापन


प्रदेश सचिव ने बताया कि यह सड़क बीजीएम महाविद्यालय से उमरी होते हुए सहायल रोड तक मंडी परिषद बनवा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य में सुधार नहीं हुआ और शिकायत का निस्तारण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया तो उनका दल घटिया निर्माण व सड़क की चौड़ाई घटाने के खिलाफ आंदोलन करेगा।(संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed