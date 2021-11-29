Auraiya News: दहेज हत्या के वांछित दो गिरफ्तार, भेजे गए जेल

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हजियापुर गांव निवासी सुकीर्ति ने 13 जुलाई 2026 की शाम करीब पांच बजे अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी थी। घटना के बाद मृतका के परिजन की तहरीर के आधार पर थाना सहार में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि सुकीर्ति को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा उसकी हत्या करने के बाद शव को जला दिया गया।मामले की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही थी। शुक्रवार को पुलिस टीम ने हजियापुर गांव स्थित उनके घर से गौतम राठौर उम्र 26 वर्ष तथा गुड्डी देवी उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हल्का इंचार्ज अब्दुल सत्तार ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।