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Auraiya News: कोच में लकड़ी का पट्टा टूटकर गिरने से अटेंडेंट घायल

Sat, 05 Sep 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 05 Sep 2026 12:17 AM IST
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Attendant injured after a wooden panel broke and fell inside the coach.
सीएचसी में घायल का प्राथमिक उपचार करते डॉक्टर।संवाद
दिबियापुर। इटावा से रवाना हुई नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बी-थ्री कोच में शुक्रवार की दोपहर लकड़ी का पट्टा टूटकर गिरने से कोच अटेंडेंट घायल हो गया। ट्रेन को फफूंद स्टेशन पर रोककर घायल को एंबुलेंस से सीएचसी दिबियापुर में भर्ती कराया गया।
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ट्रेन के इस कोच में अचानक लकड़ी का एक पट्टा टूटकर कोच अटेंडेंट जाहिदुल इस्लाम (35 ) के सिर पर गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। पट्टा गिरते ही कोच में यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
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घटना की जानकारी मिलते ही कोच सुपरवाइजर इब्राहिम ने तत्काल टीटी से बात कर ट्रेन को फफूंद रेलवे स्टेशन पर रुकवाया। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ जवानों और कोच सुपरवाइजर ने घायल अटेंडेंट को कोच से नीचे उतारा और एंबुलेंस की मदद से सीएचसी भेजा।
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सीएचसी में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज चिचौली रेफर कर दिया। घायल अटेंडेंट को अस्पताल पहुंचाने के बाद नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई।

आरपीएफ प्रभारी फफूंद नंद किशोर यादव ने बताया कि घायल को सीएचसी से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। यह घटना नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कोच में लकड़ी का पट्टा टूटकर गिरने से हुई है।
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