Auraiya News: पीडीए संवाद में सपा जिलाध्यक्ष ने दिया बूथ मजबूत करने का मंत्र

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सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर जनता से सीधे संवाद करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता से ही संभव है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा।सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा कि महंगाई और जनसमस्याओं को लेकर सपा लगातार आवाज उठाती रही है। कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं को सुनें और उन्हें पार्टी के मंच तक पहुंचाने का काम करें। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की अपील की।कार्यक्रम में पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम, अर्पित पोरवाल, टिल्लू राजपूत, बड़े गौर, नूरुद्दीन मंसूरी, रामदर्शन कठेरिया, भूरे खां आदि मौजूद रहे।