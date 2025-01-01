Auraiya News: रात के बाद दिन में भी हुई बारिश से जगह-जगह जलभराव

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जिले में बृहस्पतिवार को अलग-अलग क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश होती रही। कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं तेज बारिश ने लोगों को भिगोया। लगातार बारिश के बावजूद बुधवार की अपेक्षा बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन में बारिश के दौरान सड़कों पर आवागमन कर रहे लोग कुछ देर के लिए जहां तहां किनारे पर ठहरे।बारिश थमने के बाद गंतव्य की ओर रवाना हुए। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. रामपलट सिंह के अनुसार बृहस्पतिवार को जिले में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे के दौरान करीब 26.5 मिमी बारिश होने का अनुमान है। यदि अनुमान के मुताबिक बारिश होती है तो यह किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। वहीं, जलभराव की स्थिति भी बनेगी। ऐसे में जरूरी सावधानी बरतनी होगी।जलभराव की समस्या कम करने में लगे रहे पालिका के पंपशहर के दिबियापुर रोड, दिबियापुर बाईपास किनारे गोविंदनगर मोहल्ले में तीन स्थानों पर पालिका ने बृहस्पतिवार को पंप लगाए। यहां हुए जलभराव के पानी को पंप के जरिये नालों ऊंचे नालों के सहारे निकालने का प्रयास किया गया। पालिका की टीम भी जलभराव की स्थिति का लगातार जायजा लेती रही।