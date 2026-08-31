Auraiya News: दखलीपुर में कहीं कब्जा तो कहीं गंदगी से तालाब बदहाल

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राजस्व अभिलेखों में करीब पौने दो बीघा में दर्ज यह तालाब मौके पर सिमटकर महज 10-12 बिस्वा रह गया है। तालाब करीब 10 फीट गहरा है और इसके आसपास बच्चे खेलते हैं। सुरक्षा इंतजामों की कमी से बच्चों के इसमें गिरने का खतरा बना रहता है। आसपास के लोगों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे तालाब में गंदगी फैली है और मच्छरों का प्रकोप है।ग्रामीणों ने तालाब की बदहाली और कब्जों को लेकर कई बार अधिकारियों व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की। हालांकि, इन शिकायतों का कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्ष तालाबों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के अभियान चलते हैं। इन अभियानों के तहत सफाई और सुंदरीकरण के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन अधिकांश तालाबों में गंदगी, झाड़ियां और अतिक्रमण ही दिखाई देता है।सचिव को भेजकर तालाबों की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। गंदगी होने पर सफाई करवाई जाएगी व लेखपाल और पुलिस द्वारा नापतौल कराकर अतिक्रमण हटवाया जाएगा।-संतोष तिवारी, एडीओ पंचायत