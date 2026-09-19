Auraiya News: सभासद के उपचुनाव में नामांकन शुल्क और जमानत राशि की सीमा तय

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आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 50 रुपये और जमानत राशि एक हजार रुपये निर्धारित है। वहीं, प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर अभ्यर्थियों को शपथ पत्र सहित व्यय का ब्योरा देना अनिवार्य होगा। इसी अवधि में जमानत वापसी के लिए प्रार्थना पत्र जमा न करने पर राशि जब्त कर ली जाएगी।नामांकन पत्र के साथ आयोग के प्ररूप-7 में आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, वित्तीय देयता और शैक्षणिक योग्यता का शपथ पत्र जमा करना होगा, जो नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा सत्यापित हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तहसीलदार व एसडीएम का वैध जाति प्रमाण पत्र व प्ररूप-6 में सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। (संवाद)