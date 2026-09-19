Auraiya News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 19 Sep 2026 12:18 AM IST
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धर्मकर्म
जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
राधा अष्टमी पर दिबियापुर में कमला टॉकीज के पास स्थित मंदिर में प्रसाद वितरण दोपहर 12 बजे से।
परीक्षा : विभिन्न स्कूलों में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा सुबह 10 बजे से।
धरना : फफूंद स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर शांतिपूर्ण धरना सुबह 10 बजे से।
तहसील दिवस : सदर तहसील सभागार में डीएम व एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता: जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली और राइजिंग क्वीस की ओर से दिबियापुर कस्बा में प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन : दिबियापुर कस्बा के शिव गैलेक्सी में आरएसएस का युवा व्यवसायी सम्मेलन दोपहर 2 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731
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जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।
राधा अष्टमी पर दिबियापुर में कमला टॉकीज के पास स्थित मंदिर में प्रसाद वितरण दोपहर 12 बजे से।
परीक्षा : विभिन्न स्कूलों में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा सुबह 10 बजे से।
धरना : फफूंद स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर शांतिपूर्ण धरना सुबह 10 बजे से।
तहसील दिवस : सदर तहसील सभागार में डीएम व एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता: जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली और राइजिंग क्वीस की ओर से दिबियापुर कस्बा में प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन : दिबियापुर कस्बा के शिव गैलेक्सी में आरएसएस का युवा व्यवसायी सम्मेलन दोपहर 2 बजे से।
मोबाइल नंबर : 9528031731