Auraiya News: सिटी में आज

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जिले में विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव 10 बजे से।



राधा अष्टमी पर दिबियापुर में कमला टॉकीज के पास स्थित मंदिर में प्रसाद वितरण दोपहर 12 बजे से।



परीक्षा : विभिन्न स्कूलों में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा सुबह 10 बजे से।



धरना : फफूंद स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर शांतिपूर्ण धरना सुबह 10 बजे से।



तहसील दिवस : सदर तहसील सभागार में डीएम व एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।



प्रतियोगिता: जायंट्स ग्रुप ऑफ सहेली और राइजिंग क्वीस की ओर से दिबियापुर कस्बा में प्रतियोगिताएं सुबह 10 बजे से।



सम्मेलन : दिबियापुर कस्बा के शिव गैलेक्सी में आरएसएस का युवा व्यवसायी सम्मेलन दोपहर 2 बजे से।



मोबाइल नंबर : 9528031731

धर्मकर्म