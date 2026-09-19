Auraiya News: कहीं फसलें डुबो रहा नदी का पानी... तो कहीं सिंचाई के लिए तरस रहे किसान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

एरवाकटरा ब्लॉक के गांव समायन के पास से निकले रजबहे में पानी न आने से किसानों को निजी साधनों से सिंचाई करनी पड़ रही है। कई किसान करीब 100 रुपये प्रति घंटे की दर से पानी खरीदकर फसल बचा रहे हैं, जबकि कुछ ने लाखों रुपये खर्च कर अपने सबमर्सिबल लगवा लिए हैं। इन दिनों बिजली कटौती ने किसानों की मुश्किल और बढ़ा दी हैं।किसान लगातार रजबहे में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग एक-दूसरे के क्षेत्र का बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी ओर जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रशासन मुआवजे की तैयारी कर रहा है।इन गांवों के किसान रजबहे से सिंचाई की लगाए हैं आसएरवाकटरा ब्लॉक के समायन के पास गांव रतनपुर के पास से निकलने वाले इस रजबहे से रतनपुर, शामपुर, चिरुकॅुआ, सराय प्रथम, लघुपुरा, कमलसिंह पूर्व, बिकूपुर मढ़ैया, मुर्चा, बिकूपुर, पूर्व पट्टी, पूर्वा मुले, रामनगर समेत 20 गांवों के किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था। वहीं, रजबहे से निकलने वाले बिकूपुर माइनर के जरिए सरैया, भदसिया, भिखरा, सराय, रूपपुर और दलापूर्वा क्षेत्र तक पानी पहुंचता था। किसान धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 50 बीघा में धान की फसल खेतों में खड़ी है। पूरी फसल की सिंचाई सबमर्सिबल से करनी पड़ रही है। करीब 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से सिंचाई का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। साल 2015 में रजबहे में पानी आया था। इसके बाद करीब 10 साल बीत गए, लेकिन दोबारा पानी नहीं आया।सिंचाई के लिए सबमर्सिबल ही सहाराफोटो-22- मनोज कुमाररजबहे में पानी न मिलने से खेतों की सिंचाई के लिए सबमर्सिबल का सहारा लेना पड़ रहा है। इसे लगाने में दो लाख से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। खेती की लागत पहले ही बढ़ी हुई है, ऊपर से सिंचाई का अतिरिक्त खर्च किसानी को घाटेदार बना रहा है।-मनोज कुमारफोटो-23- आसाराम। संवादरजबहे में पानी न आने से धान की फसल में पहले के मुकाबले पैदावार घटी है। 100 रुपये प्रति घंटे के भाव से सिंचाई की लागत आ रही है। इन दिनों बिजली कटौती के चलते सिंचाई के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है।-आसारामरबी की फसल में पानी गया था। कुछ तकनीकी समस्या आने की वजह से खरीफ की फसल में पानी नहीं पहुंच पाया है। 72 किमी लंबे रजबहा तीन जिलों से होकर गुजरता है। टेल तक पानी पहुंचने में समस्या होती है, जल्द सफाई करके पानी छोड़ा जाएगा।-राकेश कुमार, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, इटावा