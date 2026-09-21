Auraiya News: हाईवे पर ट्राला में पीछे से घुसा दूध लदा लोडर, चालक की मौत

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कानपुर देहात स्थित थाना रसूलाबाद क्षेत्र के गांव भारामऊ निवासी प्रमोद अवस्थी (32) लोडर चालक थे। उसने दो साल पहले ही अपना लोडर खरीदा था। रविवार देर रात वह कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित अमूल प्लांट से लोडर में दूध लादकर इटावा और मैनपुरी के लिए रवाना हुए थे। सोमवार तड़के जैसे ही वह सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेहपुर करमपुर गांव के पास पहुंचे, अचानक लोडर बेकाबू होकर आगे चल रहे ट्रॉले में जा घुसा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में बुरी तरह से फंस गए।हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोडर के केबिन को कटर मशीन से काटकर अंदर फंसे चालक प्रमोद को बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिनाख्त के बाद पुलिस ने घटना की जानकारी परिजन को दी। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजन में कोहराम मच गया। प्रमोद अविवाहित था और चार भाइयों में सबसे छोटा था।पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।