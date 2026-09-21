सत्ता का संग्राम: बिधूना में विकास या दूसरे मुद्दे? विधायक के कामकाज पर क्या है जनता की राय, देखें रिपोर्ट

सत्ता का संग्राम: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत बिधूना विधानसभा क्षेत्र में पहुंची और जनता का मूड जानने की कोशिश की। यहां स्थानीय लोगों, युवाओं और महिलाओं से बातचीत में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। लोगों ने सपा विधायक रेखा वर्मा के कामकाज और क्षेत्र में उनकी सक्रियता को लेकर भी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं और कामकाज की सराहना की, जबकि स्थानीय विकास और रोजगार को लेकर कई सवाल भी उठाए। बिधूना की जनता के मन की बात...

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