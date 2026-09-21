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सत्ता का संग्राम: दिबियापुर में चुनाव से पहले किसान से आम आदमी का क्या है मूड, देखें ये रिपोर्ट

Mon, 21 Sep 2026 09:47 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिबियापुर (औरैया)
अमर उजाला नेटवर्क, दिबियापुर (औरैया) Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 21 Sep 2026 09:47 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है, वहीं भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में अमर उजाला की टीम ने औरैया जिले की दिबियापुर विधानसभा सीट पर लोगों से बातचीत की।

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satta ka sangram What is mood of common man including farmers in Dibiyapur ahead of the elections
सत्ता का संग्राम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी छोटे-बड़े दल अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है, वहीं भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार के कामकाज और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जनता की राय जानने के लिए अमर उजाला ने 'सत्ता का संग्राम' अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अमर उजाला की टीम सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों से बात कर रही है। इसी कड़ी में टीम ने औरैया जिले की दिबियापुर विधानसभा सीट का जायजा लिया। 
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दिबियापुर के युवा चाहते हैं रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पर केंद्रित विकास
'सत्ता के संग्राम' कार्यक्रम में दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से बात की गई। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव यहां 450 से अधिक वोटों से विधायक बने थे। युवाओं ने आगामी 2027 के चुनाव के लिए अपने स्थानीय मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा की। शिवम सदानंद राजपूत ने खेल को बढ़ावा देने और युवाओं के भविष्य के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने बताया कि 2017 से 2022 तक के विधायक ने स्वास्थ्य पर काम किया और एक चिकित्सा महाविद्यालय बनाया। लेकिन कहीं-न-कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं सोचा गया। आशुतोष पांडे ने नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता बताया। अभिषेक ने शिक्षा को बेहतर बनाने वाले विधायक चुनने की बात कही। लवकुश ने सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ाई के स्तर और शिक्षकों की गुणवत्ता पर चिंता जताई। विवेक कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार का काम कुछ हद तक बढ़िया है, खासकर सुरक्षा के मुद्दे पर।
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दिबियापुर में लोगों ने कहा- विकास, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं पर चुनेंगे विधायक
'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की गई। समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव यहां के वर्तमान विधायक हैं, जिन्हें 2022 में करीब 450 वोटों से जीत मिली थी। निवासियों ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा की। संजय कुशवाहा ने कहा कि भाजपा विधायक न होने से विकास धीमा है। उन्होंने 2017 में राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना की। कई निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही। उनका मानना है कि भाजपा सरकार में महिलाएं रात में भी सुरक्षित महसूस करती हैं। लोगों को मुफ्त राशन, सिलिंडर और सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि भाजपा विधायक होने पर विकास और बेहतर होगा। स्वीटी कुशवाहा ने मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की प्रशंसा की।



दिबियापुर के युवा चाहते हैं बेहतर सड़कें, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित विकास
'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में दिबियापुरविधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की गई। यहां के निवासी आगामी विधायक चुनाव के लिए अपने स्थानीय मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कुलदीप कुमार ने शिक्षा और रोजगार पर भी विशेष कार्य की मांग है। अंशु ने कहा कि युवा शिक्षा के आधार पर वोट करें, जाति देखकर नहीं। विनय कुमार ने बताया कि युवाओं के लिए दौड़ने के मैदान और पुस्तकालय नहीं हैं। उन्होंने विधायक और सांसद से क्षेत्र में खेल के मैदान बनाने की मांग की। कुलदीप ने कहा कि सरकार के कुछ काम अच्छे हुए हैं, खासकर भर्तियों को लेकर। हालांकि, सरकारी योजनाएं धरातल पर 50 फीसदी ही पहुंच रही हैं। निवासियों का मानना है कि यदि विधायक भारतीय जनता पार्टी से होता तो उनकी बात ज्यादा सुनी जाती।



दिबियापुर के किसानों बताएं क्या हैं असल मुद्दे
'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों से बात की गई। यहां के निवासी आगामी विधायक चुनाव के लिए अपने स्थानीय मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रदीप कुमार यादव विधायक हैं। किसानों ने सुरक्षा व्यवस्था को पहले से बेहतर बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का शासन-प्रशासन वाला काम बहुत बढ़िया है और रंगबाजी खत्म हो गई है। हालांकि, किसानों ने वर्तमान विधायक प्रदीप यादव के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया। अवधदेश तिवारी ने जल निकासी की समस्या को उजागर किया। राजन शुक्ला ने सांडों के मुद्दे में सुधार और गौशालाओं के निर्माण की सराहना की।  संदीप कुमार ने पानी, सड़क और बिजली को मुख्य जरूरतें बताया। 



दिबियापुर में विकास, सुरक्षा और रोजगार को लेकर क्या बोले व्यापारी
'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की गई। यहां के निवासी आगामी 2027 के चुनाव के लिए अपने स्थानीय मुद्दों और अपेक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बताया। हालांकि, उन्होंने वर्तमान विधायक प्रदीप यादव के कार्यकाल में विकास कार्यों को शून्य करार दिया। मनोज शर्मा ने पुल पर गड्ढों से होने वाले जाम और दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। दिबियापुर में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है। आपात स्थिति में लोगों को कानपुर या अन्य दूर के स्थानों पर जाना पड़ता है। व्यापारी वित्तीय सहायता और जाम से मुक्ति चाहते हैं। जाम और हाई गेज के कारण ग्राहक कम आते हैं, जिससे व्यापार में हानि होती है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना एक प्रमुख मांग है।



 
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