Auraiya News: मॉनीटर बनाने और अच्छे नंबर देने का लालच देकर शिक्षिकाओं ने जेवर-नकदी ऐंठी
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Sat, 19 Sep 2026 12:12 AM IST
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औरैया। शहर के एक निजी स्कूल की महिला शिक्षकों पर क्लास में मॉनिटर बनाने व परीक्षा में अच्छे नंबर देने का लालच देकर रुपये व जेवर ऐंठने का आरोप छात्रा के परिजन ने लगाया है। मां के बक्सा खोलने पर साड़ी न मिलने पर इसका खुलासा हुआ। अब पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
शहर के गोविंद नगर निवासी अजीत यादव फफूंद थाना क्षेत्र में डायल 112 के चालक (होमगार्ड) हैं। उनकी 11 वर्षीय बेटी बघाकटरा स्थित जेपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती है। बृहस्पतिवार को अजीत की पत्नी नीतू जब बक्से में कपड़े रखने गईं तो वहां से दो हजार रुपये की गड्डी नहीं मिली, वहां केवल तीन नोट दो-दो रुपये के रखे थे।
संदेह होने पर नीतू ने जब शुक्रवार को स्कूल से लौटी बेटी से कड़ाई से पूछताछ की, तो छात्रा ने रोते हुए बताया कि स्कूल की दो महिला शिक्षिकाओं ने उसे परीक्षा में अच्छे नंबर देने और क्लास मॉनिटर बनाने का लालच देकर घर से जेवर और नकदी लाने को कहा था। शिक्षिकाओं के दबाव में आकर छात्रा बीते तीन महीनों से लगातार घर से रुपये, साड़ी और जेवर चोरी करके उन्हें दे रही थी।
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पीड़ित परिजन ने जब इस बात की शिकायत स्कूल प्रशासन से की, तो उन्हें डीवीआर में सीसीटीवी फुटेज एक दिन का रिकॉर्ड होने का हवाला देकर टरका दिया। इसके बाद नीतू ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की और शिक्षिकाओं से पूछताछ की, तो उन्होंने साड़ी, झुमकी और अंगूठी वापस लौटा दी। हालांकि मां का आरोप है कि साड़ी तो वही है, लेकिन शिक्षिकाओं ने असली जेवर रखकर उन्हें आर्टिफिशियल जेवर थमा दिए हैं।
पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के प्रबंधक अमित अग्रवाल का कहना है कि आज ही मामले की जानकारी हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं।
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शहर के गोविंद नगर निवासी अजीत यादव फफूंद थाना क्षेत्र में डायल 112 के चालक (होमगार्ड) हैं। उनकी 11 वर्षीय बेटी बघाकटरा स्थित जेपी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा पांच में पढ़ती है। बृहस्पतिवार को अजीत की पत्नी नीतू जब बक्से में कपड़े रखने गईं तो वहां से दो हजार रुपये की गड्डी नहीं मिली, वहां केवल तीन नोट दो-दो रुपये के रखे थे।
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संदेह होने पर नीतू ने जब शुक्रवार को स्कूल से लौटी बेटी से कड़ाई से पूछताछ की, तो छात्रा ने रोते हुए बताया कि स्कूल की दो महिला शिक्षिकाओं ने उसे परीक्षा में अच्छे नंबर देने और क्लास मॉनिटर बनाने का लालच देकर घर से जेवर और नकदी लाने को कहा था। शिक्षिकाओं के दबाव में आकर छात्रा बीते तीन महीनों से लगातार घर से रुपये, साड़ी और जेवर चोरी करके उन्हें दे रही थी।
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पीड़ित परिजन ने जब इस बात की शिकायत स्कूल प्रशासन से की, तो उन्हें डीवीआर में सीसीटीवी फुटेज एक दिन का रिकॉर्ड होने का हवाला देकर टरका दिया। इसके बाद नीतू ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की और शिक्षिकाओं से पूछताछ की, तो उन्होंने साड़ी, झुमकी और अंगूठी वापस लौटा दी। हालांकि मां का आरोप है कि साड़ी तो वही है, लेकिन शिक्षिकाओं ने असली जेवर रखकर उन्हें आर्टिफिशियल जेवर थमा दिए हैं।
पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के प्रबंधक अमित अग्रवाल का कहना है कि आज ही मामले की जानकारी हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं।