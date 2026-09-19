Auraiya News: पीएम सूर्य घर योजना के 601 लंबित ऋण मामले निपटाने के निर्देश

विज्ञापन

सीडीओ ने बैंकों में लंबित 601 ऋण पत्रावलियों का जल्द निस्तारण करने को कहा। विद्युत विभाग को लाभार्थियों की बिजली संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान करने के निर्देश मिले। नए उपभोक्ताओं के मीटर कॉन्फ़िगरेशन का कार्य पोर्टल पर समय से पूरा कराया जाए।यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी विमलेश कुमार ने जानकारी दी कि जिले में 44 वेंडर सोलर पैनल लगा रहे हैं। पिछले माह तक 4,554 सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का लक्ष्य पूरा हो गया है। सीडीओ ने वेंडरों को अधिक सोलर रूफटॉप स्थापित करने और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।